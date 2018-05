Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot trekken N-VA lijst in Lebbeke

In Lebbeke gaat N-VA met Raf De Wolf en Goedele Uyttersprot in oktober naar de kiezer. Deze tandem zal onze lijst trekken, zegt de lokale partijafdeling. Op 1 staat Raf De Wolf. Hij is lokaal voorzitter en ook gemeenteraadslid. Goedele Uyttersprot is OCMW-raadslid in Lebbeke en ook federaal parlementslid. N-VA zit in Lebbeke in de oppositie. De gemeente wordt al jarenlang bestuurd door Open Vld-burgemeester François Saeys. Tijd voor een andere koers, vinden De Wolf en Uyttersprot.