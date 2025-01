Radja Nainggolan verhoord, straks meer duidelijkheid over aanhouding

Radja Nainggolan is vanmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel. De voetballer werd maandagochtend samen met zeventien anderen opgepakt in het kader van een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. Vanmiddag werd de ex-Rode Duivel verhoord. Zijn advocaat meester Mounir Souidi heeft nog geen inzage gekregen in het dossier. Volgens hem wordt Nainggolan niets ten laste gelegd dat rechtstreeks druggerelateerd is, maar worden hem vooral vragen gesteld over geldbedragen, die hij aan kennissen heeft bezorgd of geleend. Volgens hem "beperkte bedragen". Zijn cliënt wil zo snel mogelijk weer voetballen, zegt hij. Rond 17u30 weten we of de nieuwe aanwinst van Lokeren-Temse in verdenking wordt gesteld of niet.