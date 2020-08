Raadkamer verlengt de aanhouding van Jurgen D.: "Alle aandacht nu naar Ilse, die er niet meer is"

Anthony Mallego, de advocaat van de kinderen en de moeder van Ilse Uyttersprot, heeft voor het eerst gereageerd in naam van zijn cliënten. Hij spreekt over een totaal gebrek aan respect voor de nabestaanden en de Aalstenaars. Een paar dagen geleden gaf de advocate van Jurgen D. aan TV Oost Nieuws een interview waarin ze de mogelijke motieven van de man uit de doeken deed. Dat is bij de nabestaanden en de Aalstenaars in het verkeerde keelgat geschoten. Mallego zal daarom klacht indienen bij de stafhouder. Mallego zelf wilde over de feiten niet veel kwijt. Het enige wat hij wilde zeggen is dat de politica het niet heeft geweten, en dat ze dus niet geleden heeft.