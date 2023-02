Raadkamer verlengt aanhouding van moordverdachte Martine D.L.: "Ze werkt mee aan het onderzoek"

De familie van Peter De Bock, de man die dit weekend dood werd teruggevonden in z'n huis in Oudegem bij Dendermonde, zit nog met veel vragen. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Waarom moest Peter sterven? En wat is de rol van zijn vriendin in deze zaak? Die vrouw, haar zoon, en nog een ander familielid verschijnen vanavond nog voor de onderzoeksrechter. Die moet beslissen of ze aangehouden blijven of niet. "Maar het is bijna zeker dat er kwaad opzet in het spel is", zeggen de nabestaanden. Zij hadden al meerdere keren gewaarschuwd voor de vriendin van Peter.