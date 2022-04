Raadkamer Gent stelt zaak 'Eveline' onbepaald uit door vraag bijkomend onderzoek

Maandag zal de jeugdkamer van het hof van Beroep van Gent zich buigen over de uithandengeving van de twee minderjarige verdachten uit Beveren die betrokken zijn bij de dood van David Polfliet. Polfliet kwam in maart vorig jaar om het leven in een parkje in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en werd met messteken om het leven gebracht. De twee jongens uit Beveren gaven zich zelf aan bij de politie. In afwachting van een beslissing van de jeugdrechter verbleven de verdachten in een jeugdinstelling. De jeugdrechter van Dendermonde besliste om de jongens uit handen te geven. Dat wil zeggen dat ze als volwassenen berecht moeten worden. Ze verschenen daarna voor de onderzoeksrechter, en werden aangehouden. Maar hun advocaten gingen in beroep tegen die uithandengeving. Maandag kennen we het lot van de jongens. Als de uithandengeving bevestigd wordt, dan kunnen de verdachten voor het hof van Assisen komen.