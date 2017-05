Politiek PVDA-studentenbeweging Comac dient klacht in tegen ondervoorzitter Jong N-VA

Dylan Vandersnickt, de ondervoorzitter van Jong N-VA uit Dendermonde, heeft nu ook officieel een klacht aan zijn been van Comac, de jongerenbeweging van de PVDA. Gisteren kon u in het TV Oost Nieuws zien dat Vandersnickt deze kwetsende prent had gepost op de facebookpagina van een studente. De studente, die vertegenwoordiger is van Comac aan de VUB, stapte er nu mee naar de politie van Dendermonde. Ze pikt het niet dat haar hoofd is geplakt op een vrouw die verkracht wordt. Volgens haar is dit bovendien geen alleenstaand geval en beperkt de intimidatie zich niet enkel tot feiten op het internet. Vandersnickt is ondertussen ook wel al op de vingers getikt door de voorzitter van Jong N-VA zelf.