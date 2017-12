Provincie slankt verder af in 2018

En nog verkiezingsnieuws, want Phaedra Van Keymolen trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de CD&V-lijst in Haaltert. Van Keymolen gaat voluit voor de burgemeesterssjerp in de gemeente die al anderhalf jaar onbestuurbaar is. In de zoektocht naar een oplossing voor de politieke impasse werd de politica al bijna twee keer burgemeester. Nu wil ze met een propere lei beginnen en de lokale politiek weer een goede naam geven. Geen simpele opdracht.