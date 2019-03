Provinciaal bestuur Open Vld Oost-Vlaanderen keurt lijsten goed voor Kamer en Vlaams Parlement

Open Vld-lijsttrekkers Alexander De Croo, voor de Kamer, en Carina Van Cauter, voor het Vlaams Parlement, hebben gisteravond in Deinze hun lijsten voorgesteld aan het provinciaal bestuur van de partij. Carina Van Cauter pakt uit met enkele nieuwe namen. Uittredend Vlaams parlementslid en schepen Jean-Jacques De Gucht uit Aalst staat op 2. Op drie vinden we Gents gemeenteraadslid Stephanie D'Hose. Kenneth Taylor, provincieraadslid en burgemeester van Wichelen staat op vier. Uittredend Vlaams parlementslid Freya Saeys uit Lebbeke is eerste opvolger. Op de Kamerlijst gaat vicepremier Alexander De Croo voor de gevestigde waarden: burgemeester Katja Gabriëls uit Berlare krijgt de tweede plaats, Egbert Lachaert uit Merelbeke vervolledigt de top 3. Ninoofs burgemeester Tania De Jonge is tweede opvolger. Nog een opvallende naam op de Kamerlijst is Caroline De Padt uit Geraardsbergen. Uittredend Kamerlid Ine Somers, nu schepen in Sint-Niklaas, duwt de lijst bij de opvolgers. De grootste verrassing bij de liberalen is toch wel de naam van Stefaan De Winter, Gents creatieveling en frontman van het ensemble "Die Verdammte Spielerei". Hij staat op plaats vijf van de Vlaamse lijst.