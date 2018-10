Even kijken hoe het zit met de nieuwe, of de nog te sluiten, coalities in onze regio. In Aalst zijn ze er nog altijd niet uit. Burgemeester Christoph D'Haese van de N-VA is daar aan zet en mag blijven praten met liberaal boegbeeld Jean-Jacques De Gucht. Dat heeft de lokale Open Vld-afdeling besloten deze ochtend. Want de liberalen behouden het vertrouwen in hun kopman. De Gucht, die de lijst van de liberalen trok, lag onder vuur na de tegenvallende resultaten vorige zondag. Een deel van de partij getuigde anoniem in de krant dat als Open Vld mee gaat besturen, het bijhorende schepenambt niet naar De Gucht mag gaan. Vanochtend zat het bestuur van Open Vld Aalst samen en zijn de rangen opnieuw gesloten. Als Open Vld mee gaat besturen in Aalst, dan komen zowel Jean-Jacques De Gucht als voorzitter Carlos De Troch in aanmerking voor een post als schepen.