Procureur De Valkeneer overtuigd dat ''enkelen bereid zijn te praten''

Jos Appelmans uit Meerbeke bij Ninove, is vermoord. Twee jaar na de feiten zijn de vermoedens van de familieleden van Jos eindelijk bevestigd. Jos verdween in februari 2015 tijdens een wandeltocht en werd maanden later gevonden in een waterput in Gooik. Maar het water in zijn longen had een andere samenstelling dan het putwater. Zijn lichaam werd er dus gedumpt.