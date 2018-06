Het parket vraagt opnieuw 20 jaar cel voor de opdrachtgever van de moord op motorhandelaar Geert De Lie uit Erwetegem, bij Zottegem. De feiten gebeurden in 2011. Nu wordt de zaak nog eens opnieuw gedaan voor het Hof van Beroep in Gent. De drie daders werden vorig jaar in december al eens veroordeeld. Ze kregen toen 20 jaar cel van de correctionele rechtbank op beschuldiging van poging tot roofmoord. Maar de opdrachtgever, een Nederlandse Antilliaan, was tegen die uitspraak in beroep gegaan. Zijn advocaat pleit nu voor de vrijspraak, omdat het volgens hem absoluut niet bewezen is dat zijn cliënt wel degelijk de opdrachtgever was. Het hof zal hierover uitspraak doen op 29 juni. Intussen reageert de advocaat van de burgerlijke partij, Jef Vermassen, opgelucht, omdat vandaag definitief is gebleken dat zijn cliënte, de weduwe van de motorhandelaar, niets met de feiten te maken had.