Premier De Croo over 2020 en de coronacrisis: "Ons land is bijna gedoemd om traag te handelen"

In Wetteren is N-VA gemeenteraadslid en ex-schepen Annelien Van Der Gucht uit haar partij gezet. Dat heeft de nationale Verzoenings- en Tuchtcommissie van de partij beslist. Waarom dat is gebeurd, wil N-VA voorlopig liever intern houden. Na een verzoeningstraject van anderhalf jaar is de interne commissie van de N-VA van oordeel, dat het voor de Wetterse N-VA beter is om verder te werken zonder Van Der Gucht. Volgens de N-VA-partijstatuten moet zij haar mandaat nu teruggeven aan de partij. De Wetterse politica zegt, in een eerste reactie, dat niet van plan te zijn, maar was verder voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. Ze laat wel weten later meer verduidelijking te willen brengen. Van Der Gucht is ook bekend als mede-zaakvoerder van horecazaak Markt 17 in het Wetterse centrum.