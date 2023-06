Premier Alexander De Croo (Open Vld) ziet duurzame productie bij Remo-Frit

Een overall of een paar veiligheidsschoenen. Het zijn niet meteen spullen die je aan erotiek zou linken. Maar een fabrikant van werkkledij uit Hamme ziet dat anders. Want Herock, zo heet het bedrijf, zet haar producten nu ook in de etalage op OnlyFans, een intussen zeer gekend platform voor erotische content. Het is een marketingstunt om op die manier aan merkbekendheid te winnen onder de naam OnlyHeroes. Het moet werkmannen en -vrouwen aansporen om de werkkledij te kopen. Wie het profiel bezoekt, kan ook een reis winnen.