Preformateur Conner Rousseau (sp.a): "We praten verder, maar met vertraging"

Ilse Uyttersprot zal wellicht niet vervangen worden als schepen in het stadsbestuur van Aalst. Het schepencollege vindt het niet nodig om haar te vervangen en zal haar taken verdelen. Dat is zo overeengekomen binnen de meerderheid van N-VA, Open Vld en onafhankelijken. Maar de gemeenteraad moet dat standpunt wel nog bekrachtigen. Het is namelijk de raad die beslist. Als het zover komt, dan heeft de CD&V niemand meer in het stadsbestuur, en zit de partij de facto in de oppositie. Uyttersprot moet als gemeenteraadslid wél vervangen worden. Haar plaats wordt ingenomen door Lien Gees. Gees zetelt op dit moment al in de gemeenteraad als vervanger van oud-schepen Iwein De Koninck. Maar ook De Koninck keert niet meer terug en zal vervangen worden door Draeckenier en theatermaker Filip Van de Winkel. Op 15 september herneemt de gemeenteraad weer in Aalst voor het eerst sinds de dood van de oud-burgemeester. Ilse Uyttersprot werd begin augustus vermoord door haar toenmalige vriend.