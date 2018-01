Drie jaar cel voor BIVV werknemer die dronken iemand dood rijdt

Diezelfde rechter veroordeelde vanochtend een jongeman van 21 tot achttien maanden cel, 3000 euro én een rijverbod van vier jaar. In 2016 veroorzaakte hij een dodelijk ongeval in de Karrestraat in Lokeren. Hij begon te slippen met zijn voertuig en ramde een tegenligger. In zijn auto zaten een paar jongeren, waarvan er 1 om het leven kwam. Politierechter D'hondt had het onder meer over enorm roekeloos rijgedrag en onaangepaste snelheid.