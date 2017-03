Nieuws Poolse Jozefseik, en niet de Massemse Linde, is de mooiste boom van Europa

Het heeft helaas niet mogen zijn. De Massemse Linde heeft het niet gehaald in de wedstrijd van de mooiste boom van Europa. Het is de Jozefseik uit Polen geworden. Die eik verzamelde zo'n 17.600 stemmen in totaal en is dus officieel de European Tree Of The Year. De Poolse zomereik heeft nog als schuilplaats voor een Joods gezin gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog. De boom werd ook al afgebeeld op het Poolse bankbriefje van 100 zloty. De Massemse Linde werd uiteindelijk 12de met 5280 stemmen. In totaal hebben zo'n 125.000 mensen aan de wedstrijd deelgenomen, en dat zorgt ervoor dat de Linde bekend is tot ver buiten Wetteren.