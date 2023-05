Unizo Oost-Vlaanderen zet coachingstraject op om lokale handelskernen te vrijwaren

Dit weekend start de Week van de Korte Keten. Aan het stadhuis in Lokeren is de campagne afgetrapt. De 'korte keten', dat wil zeggen dat lokale producenten hun producten rechtstreeks aan de consument verkopen, in plaats van via de grote winkelketens. Dat is beter voor het milieu en meestal is de kwaliteit van de lokale producten ook beter. In totaal doen er 34 gemeenten aan mee. Lokeren zelf beschikt over een sterk netwerk, gaande van zelfplukadressen over automaten tot echte hoevewinkels.