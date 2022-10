Politievakbonden zone Haaltert/Denderleeuw hebben stakingsaanzegging ingediend

Speurders van de politie zijn deze ochtend binnen gevallen in een huis in de Hogenakkerstraat in Tielrode. Binnen troffen ze een grote cannabisplantage aan, die meteen erna werd ontmanteld. Verspreid over de hele woning, zowel boven als beneden en ook in de garage, stonden er planten. Alles samen zo'n duizend stuks. Een deel van de planten was al geoogst. Het pand zou eigendom zijn van een voormalig politieagent die nog heeft deelgenomen aan televisieprogramma's als Expeditie Robinson en Blind Getrouwd. Hij zou het huis wel verhuren aan anderen. Of de man betrokken is bij de zaak, is nog niet duidelijk. Voorlopig zou er nog niemand opgepakt zijn. Het is al de derde cannabisplantage die ontdekt word in het Waasland op twee dagen tijd.