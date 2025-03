Politierechter Peter D’Hondt uit Dendermonde hangt, na 31 jaar, zijn toga aan de haak

Nog in Dendermonde heeft politierechter Peter D’Hondt vandaag zijn toga voorgoed aan de haak gehangen. Eén van de bekendste, en ook wel meest gevreesde, rechters van het land gaat met pensioen. Hij blijft wel nog één jaar magistraat om advies te geven, of om als plaatsvervangend politierechter op te treden wanneer dat nodig is. D'Hondt wordt beschouwd als één van de eerste rechters die verkeersveiligheid heel hoog op de agenda zette. Zijn carrière startte in 1989 als advocaat. In 1995 werd hij officieel benoemd als politierechter in Dendermonde. Sinds zijn aantreden zou Dendermonde het eerste arrondissement zijn waar het aantal verkeersdoden is gehalveerd.