Politierechter bijzonder streng voor deelnemers Lokerse trouwstoet

We blijven nog even in de rechtbank, maar dan op een andere afdeling. Namelijk het vredegerecht. Want wat is de rol nu precies van een vrederechter? Het antwoord staat in het boek 'De vrederechter. Tot uw dienst', geschreven door enkele Oost-Vlaamse vrederechters. Een vredegerecht is niet alleen minder duur. Wij hebben ook minder gerechtelijke achterstand dan andere rechtbanken, zeggen ze. En van alle rechtbanken staan wij het dichtst bij de burger.