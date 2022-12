Politierechtbank Oost-Vlaanderen legt 400 veroordelingen op in actieweek drugs en alcohol

Tijdens de themazittingen tegen alcohol en drugs in het verkeer vorige week, zijn er in de Oost-Vlaamse politierechtbanken een pak veroordelingen uitgesproken. In 294 dossiers rond alcoholintoxicatie achter het stuur werd een effectieve veroordeling uitgesproken. Voor de dossiers inzake drugs in het verkeer ging het om 117 effectieve veroordelingen. De lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van een bestuurder werd in 137 dossiers vastgesteld. Die mensen moesten meteen hun rijbewijs voor onbepaalde duur inleveren. De veroordeelden kunnen wel nog in beroep gaan tegen de opgelegde straffen.