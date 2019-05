Politierazzia haven: tien verdachten aangehouden door onderzoeksrechter

Volgende week vrijdag beslist de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij of Kim De Gelder geïnterneerd wordt. Vandaag werd de zaak behandeld in de gevangenis van Gent, waar De Gelder een levenslange straf uitzit. Op 19 januari van dit jaar pakte TV Oost uit met het nieuws dat vier onafhankelijke experten in hun rapport schreven dat De Gelder schizofreen en ontoerekeningsvatbaar is. Iets waar zijn advocaat Jaak Haentjens al van bij het begin van overtuigd is. Sinds enkele weken verzet het Openbaar Ministerie zich niet langer tegen een internering van De Gelder. Na afloop van de zitting vandaag wilde zijn advocaat niet meer kwijt dan dat de beslissing valt op 24 mei.