Politiecommissaris Dendermonde mild gestraft voor vluchten onder invloed

Er is opnieuw een interessante tip binnengekomen in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Zo zou iemand van de Staatsveiligheid zijn familie gewaarschuwd hebben om niet naar de Delhaize van Aalst te gaan in het weekend van de aanslag. Jef Vermassen en zijn cliënt, slachtoffer David Van de Steen, komen daar vandaag mee naar buiten. De strafpleiter en Van de Steen zijn in contact gekomen met een kleinzoon van één van de toenmalige hoge ambtenaren bij Staatsveiligheid. De kleinzoon woonde toen in Aalst, en zijn grootvader zou hem een tijdje voor de aanslag op de Delhaize getelefoneerd hebben. Met de boodschap: ga zaterdag niet winkelen in de Delhaize van Aalst.Vandaag komen slachtoffers van de Bende van Nijvel samen op het Justitiehuis van Dendermonde. Daar vindt een informatiemoment plaats. Dat wordt georganiseerd door dienst slachtofferonthaal van het federaal parket. De bedoeling is niet om een stand van zaken te geven over het onderzoek, maar wel om de slachtoffers en nabestaanden te informeren over hun rechten.Meer info in het TV Oost Nieuws van 18.30 uur.