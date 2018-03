Politie Wetteren zoekt getuigen van brutale grijpdiefstal

Opvallend vonnis voor de politierechtbank in Aalst: twee chauffeurs, die vorig jaar in mei een vrouw hebben doodgereden op de Brusselsesteenweg in Meerbeke, bij Ninove, zijn vrijgesproken. De vrouw stak over op een zebrapad en werd 2 keer aangereden. Eerst door een man, en daarna door zijn zoon die achter hem reed. Het openbaar ministerie vroeg achttien maanden gevangenisstraf, twee jaar rijverbod en een boete van 3.000 euro jaar maar de rechter heeft de 2 nu vrijgesproken op basis van twijfel. Volgens de rechter is het niet zeker dat de bestuurders de vrouw konden vermijden. Want de oversteekplaats was niet aangeduid door verkeersborden en op die weg mag je 70 kilometer per uur, wat de mogelijke rem-snelheid danig verlengt.