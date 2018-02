Politie Wetteren zoekt dader die man ziekenhuis in sloeg

De man die op 2 april 2016 een vrouw van 67 doodreed in Lokeren, aan de Nijverheidslaan, is veroordeeld tot één jaar cel waarvan acht maanden met uitstel. Hij moet ook een boete van 3.000 euro betalen en krijgt drie jaar rijverbod. Het parket had vijf jaar rijverbod gevraagd. De man zou die ochtend 60 kilometer per uur hebben gereden, waar maar dertig is toegelaten. Ook lag zijn been in het gips en was hij onder zware invloed van een pijnstiller. Voor de vrouw die hij toen aanreed kon geen hulp meer baten, ze stierf ter plaatse.