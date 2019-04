Politie vat drugdealer bij controle in Stekene

In Sint-Maria-Oudenhove, deelgemeente van Zottegem, is het parket Oost-Vlaanderen vanmorgen een reconstructie gestart van de zogenaamde B&B-moord. Iets meer dan 2 maanden geleden, stak verdachte Chris T. op zondagavond 20 januari haar man dood in hun B&B De Koperen Pomp. De vrouw werd opgepakt en zit sindsdien in voorhechtenis. De 22-jarige dochter van het koppel woont nu alleen in het ouderlijk huis. Volgens de advocaat van de verdachte werkt zijn cliënte goed mee aan het onderzoek, maar zijn er nog veel onduidelijkheden over de omstandigheden waarin de steekpartij gebeurde. Op een psychiatrisch verslag is het nog wachten. De reconstructie van vandaag zou al één en ander moeten ophelderen.