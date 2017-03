Politie valt binnen bij transportbedrijf in Hamme

In Stekene is een jongen dinsdag zwaar toegetakeld door een andere jongen met een baseballknuppel. Het leven van het slachtoffer hing een tijdje aan een zijden draadje, intussen is hij aan de beterhand. Aanleiding was een ruzie tussen verschillende vrienden. De ene jongen heeft een relatie met een meisje van 15 jaar die in een gesloten instelling zou verblijven. Het meisje is daar gaan lopen en dook onder bij haar vriendje. Verschillende vrienden van de jongen wisten dat, en één van die vrienden is dat gaan zeggen de politie. Toen het meisje weggehaald werd bij de jongen, sloegen de stoppen van het vriendje door. Gewapend met een honkbalknuppel is hij naar één van zijn vrienden getrokken. Die heeft hij dan zwaar toegetakeld. Uiteindelijk bleek dat het slachtoffer helemaal niets had verraden, en dat het een andere vriend was. De dader is aangehouden.