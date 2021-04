Politie stelt 46 gerechtelijke pv's op bij actie in Oost-Vlaanderen

De twee minderjarigen uit Beveren, die verdacht worden van de moord op David Polfiet in Beveren moeten al zeker één maand langer in een gesloten instelling verblijven. Dat heeft de jeugdrechter in Dendermonde beslist, waar de twee in de loop van de dag, elk apart, werden voorgeleid. Twee dagen geleden had ook de jeugdrechter in Antwerpen al hetzelfde beslist voor de derde minderjarige verdachte uit Antwerpen. Het lichaam van het slachtoffer uit Sinaai werd vorige maand gevonden in een park in Beveren. De man was zwaar toegetakeld en alles wees erop dat hij met geweld om het leven was gebracht. In de zaak werden eerst drie verdachten opgepakt, zij verblijven nu al één maand in de gesloten instelling van Everberg. Daarna volgden er nog aanhoudingen van jongeren. Zij hebben niets met de moord op zich te maken, maar ze pleegden wel gelijkaardige feiten in het verleden. De verdachten kunnen in totaal maximaal twee maanden en vijf dagen in Everberg opgesloten worden. Volgende maand zal er dus een andere oplossing voor de drie minderjarigen gevonden moeten worden.