Advocaat Jef Vermassen heeft bijkomend onderzoek gevraagd in een 11 jaar oude cold case uit Nieuwkerken-Waas. In april 2012 werd in de Vrasenestraat een Romakoppel vermoord teruggevonden. Het ging om een 22-jarige man en zijn 25-jarige vriendin. Zij werden volgens de speurders op professionele manier geëxecuteerd. Tot op vandaag zit het dossier muurvast en heeft het gerecht ook geen enkele verdachte in het vizier. Drie jaar geleden deed de Federale politie nog een oproep naar mogelijke getuigen, maar ook dat was zonder resultaat. Daarom heeft Jef Vermassen, advocaat van de ouders van de vrouw, in de raadkamer van Dendermonde om bijkomend onderzoek gevraagd. In de hoop op een doorbraak.