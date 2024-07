Politie Sint-Niklaas pakt minderjarige inbrekers op: daders naar gesloten instelling

De lokale politie van Sint-Niklaas heeft twee minderjarige inbrekers opgepakt. De jongeren hadden ingebroken in een huis op de Oude Baan, maar werden op heterdaad betrapt. Twee minderjarigen waren er afgelopen woensdag via het keukenraam binnengedrongen in een woning. Toen de politie ter plaatse kwam, vluchtten de daders via de tuin weg. Maar na een korte achtervolging konden ze toch gearresteerd worden. Ze hadden spullen op zak die ze uit het huis gestolen hadden. Beide jongeren werden voorgeleid bij de jeugdrechter in Dendermonde. Die besliste om hen in een gesloten instelling te plaatsen. Er wordt nu onderzocht of de daders in aanmerking komen voor nog andere inbraken.