Politie pakt 8 jongeren op na vechtpartij aan station in Aalst

De Aalsterse politie heeft 14 jongeren opgepakt die waren samengekomen aan het station van Aalst. Het gaat om jongeren uit Ninove, Denderleeuw en Aalst die daar met elkaar hadden afgesproken. Wat hun bedoeling was, is niet geweten. “Onze diensten konden dit incident snel in de kiem smoren”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Het was rond 17 uur dat de politie uitrukte naar het station in Aalst. Vanuit de veiligheidscel merkte de politie een grote samenkomst op, achteraan het station en meteen werden de nodige voertuigen die richting uitgestuurd. “Het ging om een samenscholing van ongeveer een 30-tal personen", vertelt D’Haese. “Toen ze de politie zagen gingen ze meteen uit elkaar en zetten ze het op een lopen. Onze agenten slaagden er in om 14 personen op te pakken en te identificeren". Onder meer aan de Tragel in Aalst werden enkele jongeren opgepakt. Sommige jongeren gingen zover dat ze probeerden te vluchten via daken, maar ze konden er door de politie afgehaald worden. Sommige van hen hadden ook geen papieren bij, maar ze werden snel geïdentificeerd op het politiecommissariaat. De jongeren waren dan ook gekend bij de politie. Alle veertien gearresteerden mogen zich ook aan een proces-verbaal verwachten voor het overtreden van de coronamaatregelen. De burgemeester benadrukt dat de samenscholing niets te maken heeft met carnaval. “Dit zijn jongeren uit Denderleeuw en Ninove die graag provoceren, maar er is hier nu absoluut geen plaats voor samenscholingen.”