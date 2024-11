Politie nog volop op zoek naar dader van moord in Zwijndrecht

Het parket is voorlopig nog op zoek naar de dader van de moord in Zwijndrecht. Het slachtoffer is een vrouw van 51 jaar met drie kinderen. Alle pistes liggen open. De onderzoeksrechter heeft gevraagd aan de inwoners van Zwijndrecht om hun huishoudelijk afval buiten te laten staan. De ophalingen zijn tijdelijk gestaakt. De speurders zijn op zoek naar bewijsmateriaal dat mogelijk gedumpt werd. Ook het labo en een wetsdokter zijn ter plaatse, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het parket van Antwerpen.