Politie houdt extra alcoholcontroles tijdens de Gentse Feesten

Op het kruispunt van de Dauwstraat met de Kwakkelstraat in Stekene is deze voormiddag een spectaculair verkeersongeval gebeurd. Een bestelwagen werd er in de flank aangereden door een personenwagen, nadat de bestuurder van die wagen geen voorrang had verleend op het kruispunt. Door de aanrijding tolde de bestelwagen rond zijn as en kwam die op zijn zij terecht. De bestuurder kon zichzelf bevrijden door de voorruit in te trappen. Hij raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd. De bestuurder van de auto was erg geschrokken, maar bleef verder ongedeerd. Door het ongeval was de straat een tijdlang afgesloten.