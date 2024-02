Politie Geraardsbergen identificeert toeschouwer die drankbeker naar Marianne Vos gooide tijdens Omloop

De man die zich afgelopen zomer een tijdlang verschanste in een woning in Lede, en nadien een politiehond neerstak, is veroordeeld tot drie jaar cel. De feiten dateren van begin juni vorig jaar. De man van 33 drong eerst het huis van z'n vader binnen en bedreigde hem met een mes. Nadien verschanste hij zich urenlang in de woning. Na tussenkomst van het speciale interventieteam stak de man een politiehond neer en gedroeg hij zich agressief richting enkele agenten. Daarna werd de man op zijn beurt geneutraliseerd. Sindsdien zit hij in een rolstoel. De man is nu veroordeeld tot drie jaar cel.