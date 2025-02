Politie en parket zoeken man die frauduleuze geldopnames en betalingen pleegde met gestolen bankkaart

Het parket van Oost-Vlaanderen is op zoek naar een man die verschillende frauduleuze geldafhalingen en aankopen heeft gedaan met een gestolen bankkaart van een 83-jarige man uit Denderleeuw. Het gaat om afhalingen en aankopen op 4 en 5 november. De verdachte is gefilmd bij een geldautomaat in Liedekerke en heeft ook betalingen gedaan in Brussel. Het is een kale man van oudere leeftijd, stevig gebouwd, met een bril. Hij droeg een donkere jas, een blauwe jeans en een kaki sweater met rits. Rond zijn nek had hij een goudkleurige ketting met een hangertje. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via onderstaande contactgegevens.