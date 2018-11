20 jaar cel, dat riskeert Thomas D.B., een bijzonder gewelddadige man uit Aalst. Hij staat terecht in één van de meest gruwelijke misdaadzaken van de laatste jaren. Het wordt beschuldigd van extreem geweld, moord en foltering in Lebbeke en in Nederland in 2015. Vanochtend werd de zaak gepleit voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. De dader moet zich verantwoorden voor poging tot moord en foltering van zijn ex-vriendin. Ook een moordpoging op een Aalsterse agent heeft hij op zijn geweten. De man zat al twee jaar in de cel in Nederland. Na de gruweldaden in Lebbeke was hij naar daar gevlucht. Hij werd daar gearresteerd door de Nederlandse politie. Omdat hij tijdens zijn arrestatie in een Nederlands hotel een agent neerstak werd hij veroordeeld tot 6 jaar cel. Nadien is hij aan ons land uitgeleverd.