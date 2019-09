Tien Nederlanders zijn voor de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld voor hun aandeel in zes plofkraken op bankautomaten in Vlaanderen. In onze streek gaat het om de plofkraken in Buggenhout en in Stekene. De daders krijgen celstraffen tussen de drie en de dertien jaar, soms met uitstel, soms effectief. De plofkraken vonden allemaal vorig jaar plaats. Die van Buggenhout was op 6 juni. Daar gingen de Nederlanders met 250.000 euro aan de haal. Eén maand later probeerden ze het ook in Stekene, maar die plofkraak mislukte. Het filiaal in Stekene raakte wel zwaar beschadigd. In totaal kon de bende voor meer dan 800.000 euro buit maken. Een deel van de bankbiljetten was wel onbruikbaar, omdat de briefjes besmeurd waren met verf.