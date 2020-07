Politie Aalst zoekt verdachten van inbraak in feestzaal 't Capucientje

Naar het geweld van afgelopen weekend dan, in het stadspark van Ninove. De lokale politie daar is boos omdat er op Facebook foto's verspreid worden van de vermoedelijke daders van de zware vechtpartij. De vermeende vechtersbazen sloegen een tiener in elkaar en zijn nadien gaan lopen met zijn gsm. In de commentaren krijgen de tieners op de foto's de grofste verwijten naar het hoofd geslingerd. De politie betreurt dat mensen het nodig vonden die foto's te verspreiden. Want dat brengt het onderzoek ernstige schade toe. Enkele verdachten zouden bijvoorbeeld al hun profiel op sociale media hebben verwijderd. En daardoor is er kostbare bewijslast verloren gegaan. Bovendien werken zulke praktijken lynchpartijen alleen maar in de hand, zegt de politie. Er is intussen ook al gebleken dat niet alle personen op de verspreide foto's bij de vechtpartij betrokken waren. Of er al verdachten zijn opgepakt, wil het parket van Oost-Vlaanderen niet kwijt.Ook in Lede is er sinds gisteravond verhoogd politietoezicht in de stationsbuurt. Ook daar zijn er meldingen van agressie door een jongerenbende. Ook in Lede loopt een onderzoek om de betrokkenen te identificeren, en om te kijken of er een verband is met de feiten in Ninove en in Aalst.