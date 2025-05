Pluimveeverwerker Empro riskeert exploitatieverbod na geuroverlast, bedrijf zegt zelf dat het overlast beperkt

Er hangt pluimveeverwerker Empro uit Dendermonde een exploitatieverbod en een fikse boete boven het hoofd. Het openbaar ministerie van de Gentse correctionele rechtbank vordert deze straf omdat het bedrijf zich niet aan de milieuwet zou gehouden hebben. Empro verwerkt kippenpluimen, maar buren klagen al jaren over geuroverlast. Het bedrijf zegt dat de overlast beperkt is en niet structureel. Het heeft ook al verschillende investeringen gedaan om de stank te beperken. Maar volgens de buren is het niet langer draaglijk. Eerder werd het bedrijf in het Hoogveld ook al aangeklaagd door de stad Dendermonde en de Provincie Oost-Vlaanderen. Op 3 juni velt de rechter een vonnis.