Phaedra Van Keymolen (CD&V) nieuwe voorzitter provincieraad

In het Vlaams parlement is vanmiddag het nieuwe bezoekerscentrum officieel geopend. De bedoeling is om het aantal bezoekers per jaar te verdubbelen; nu zijn er dat 20.000. Parlementslid Koen Daniels uit Sint-Gillis-Waas is enthousiast. Hij vindt zelfs dat elke leerling ooit in het parlement moet geweest zijn.