Ik kom nog even terug op de ontsnapping van een geïnterneerde man gisteren in Beveren. Het forensisch psychiatrisch centrum van Antwerpen, waar de patiënt is opgenomen, zegt dat zo'n ontsnapping maar heel zelden gebeurt. De man kon zich losrukken van zijn begeleider na een transport van het centrum naar het ziekenhuis in Beveren. De politie kon hem even later oppakken in de buurt van een basisschool. De geïnterneerd man heeft psychische problemen en heeft een aantal criminele feiten op zijn kerfstok staan.