Pedro Brugada van Lede naar Oostende voor politieke carrière

En we blijven nog even bij de gemeenteraads-verkiezingen, want de bekende cardioloog Pedro Brugada uit Lede komt op voor Open Vld in Oostende. Brugada verhuist daarom naar de kust. De hartspecialist van 65 stopte in 2006 al als hoofd van de hartafdeling in het Onze lieve vrouw ziekenhuis in Aalst. Hij bleef al die jaren zijn praktijk in Lede wel houden, maar zal nu dus verhuizen naar Oostende. In 2012 stond Brugada op de Open VLD lijst in Lede. Hij is er nu waarnemend voorzitter van het OCMW.