Pedojager uit Lokeren krijgt ook in beroep géén effectieve celstraf

In Wetteren is vanmiddag de reconstructie gehouden van het dodelijke ongeval waarbij een man van 44 om het leven kwam. Kort na de middag werd de Dendermondsesteenweg in Wetteren gedeeltelijk afgesloten. Op maandag 25 september werd op deze plaats Yves Redant van de weg gemaaid en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bezweek hij een paar dagen later aan zijn verwondingen. Wat aanvankelijk op een ongeval met vluchtmisdrijf leek, bleek uiteindelijk een opzettelijke aanrijding. De 38-jarige bestuurder werd even later opgepakt. Slachtoffer en dader bleken elkaar goed te kennen. Over het motief en de omstandigheden is nog veel onduidelijkheid. Volgens de verdediging van de dader is het nooit de bedoeling geweest van zijn cliënt om het slachtoffer aan te rijden, laat staan te doden. De reconstructie moet nu meer duidelijkheid brengen in het verdere onderzoek.