PAULO politieschool zet de deuren open om meer dan 200 vacatures bij Oost-Vlaamse politiezones in te vullen

Het parket van Antwerpen heeft drie Nederlanders aangehouden in onderzoeken naar verschillende aanslagen, onder meer ook in Beveren. Vorige zomer werd in de Kasteeldreef in Beveren een huis beschoten. In totaal werden er toen 7 kogels afgevuurd. Niemand raakte gewond. In dat onderzoek heeft het parket nu drie Nederlanders aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in Beveren, maar ook van aanslagen in Antwerpen, Borgerhout en Deurne. Eén Nederlander wordt aanzien als de opdrachtgever, de andere twee zouden mee de aanslagen hebben uitgevoerd. Die worden verdacht van inbreuken op de wapenwet en de springstofwetgeving, en vernielingen en deelname aan een criminele organisatie. De verdachten verschijnen woensdag en donderdag voor de raadkamer.