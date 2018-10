Ook in Zottegem zijn ze rond met hun gesprekken. We krijgen dezelfde coalitie als in Beveren. Want ook daar gaat de CD&V van huidig burgemeester Jenne de Potter in zee met de N-VA van Matthias Diependaele. Zij gaan elk drie jaar burgemeester zijn. Mikaël was vanmiddag in Zottegem en sprak met Jenne De Potter.