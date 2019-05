Voor alle andere partijen, op de PVDA na, was het vooral wonden likken gisteren, al willen ze dat natuurlijk nooit met die woorden zeggen. Sp.a, Open Vld, N-VA en CD&V leveren in, en moeten zetels afstaan. Ook Groen is teleurgesteld. De partij gaat er dan wel op vooruit, maar de aangekondigde groene golf is het niet geworden. We zetten voor u even de voornaamste reacties op een rij.