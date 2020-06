Ook in Sint-Niklaas denken ze eraan om de Leopold II-laan van naam te veranderen. Volgens burgemeester Lieven Dehandschutter is de tijd rijp en het draagvlak breed genoeg om dat te doen. De Leopold II-laan loopt langs het station en het bioscoopcomplex Siniscoop. De laan is al ruim 100 jaar genoemd naar de tweede koning van België, en heeft de voorbije jaren al vaker ter discussie gestaan, net omwille van het koloniale verleden. De dood van George Floyd in de Verenigde Staten heeft de discussie opnieuw doen oplaaien. Maar om een straat van naam te veranderen moet er een heel traject worden afgelegd. Het voorstel zal nu besproken worden in het schepencollege en in de gemeenteraad.