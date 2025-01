Parket wil oud-burgemeester Baeyens van Haaltert vervolgen voor subsidiefraude en belangenvermenging

Het parket van Oost-Vlaanderen wil Veerle Baeyens en haar echtgenoot vervolgen voor de subsidie die onterecht zou toegekend zijn voor een eetstand tijdens de Ronde van Vlaanderen in 2022. Baeyens was toen burgemeester van Haaltert. En haar echtgenoot voldeed eigenlijk niet aan de voorwaarden om subsidies te krijgen. Plaatselijke verenigingen in Haaltert konden subsidies krijgen als ze een evenement wilden organiseren tijdens de passage van Vlaanderens Mooiste. Ook de echtgenoot van Baeyens wilde een eettent en vroeg subsidies. Maar de man heeft een bedrijf, en geen vereniging die aan de subsidievoorwaarden voldeed. Om dat te omzeilen, zou een plaatselijke turnclub de officiële aanvrager worden. Tegen het advies van haar eigen diensten in heeft de burgemeester uiteindelijk toch een subsidie gegeven. Op 7 februari beslist de raadkamer van Dendermonde of Baeyens, haar echtgenoot en een bestuurster van de turnclub zich voor de rechter moeten verantwoorden. De oud-burgemeester was niet bereikbaar voor commentaar.