Parket vraagt in beroep bevestiging van straf voor doodrijder Francis Aerts

In de rechtbank van Dendermonde is het proces in beroep gestart tegen de man van 35, die in 2022 de 16-jarige Francis doodreed, in Temse. De man kreeg daar drie maanden geleden, in eerste aanleg, negen jaar cel voor. Hij ging toen in beroep tegen die straf. Zijn advocaat vraagt nu een mildere straf, terwijl het parket de bevestiging vraagt van de negen jaar cel. In augustus 2022 reed de dader stomdronken, en zwaar onder invloed van cannabis, de 16-jarige Francis aan. Die overleefde de klap niet. De dader pleegde vluchtmisdrijf en zei achteraf zich niets meer van het ongeval te herinneren. Op 15 januari valt de uitspraak in beroep.