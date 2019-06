Parket van Oost-Vlaanderen start onderzoek naar grote drugsvangst in Waaslandhaven

In Bavegem, een deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, zijn politie en parket een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden. Omwonenden merkten kort na de middag de MUG, een ziekenwagen en een politiepatrouille op aan een woning aan de Wettersesteenweg. Even later kwamen de hulpdiensten al terug naar buiten terwijl de bewoner gehurkt tegen de gevel van zijn huis zat. In de woning troffen de agenten een lichaam aan. Het is nog niet geweten of het slachtoffer een man of een vrouw is. De bewoner is voor verhoor overgebracht naar het politiecommissariaat in Zottegem. De man droeg een wit pak, wat erop zou wijzen dat hij zijn kledij heeft moeten achterlaten voor verder onderzoek. Het parket van Oudenaarde stuurde een wetsgeneesheer en het afstappingsteam ter plaatse voor verder onderzoek.